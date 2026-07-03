Polícia Ambiental recupera tratores furtados em José Bonifácio

A Polícia Militar Ambiental recuperou nesta quinta-feira, 2, dois tratores e uma ensiladeira furtados de uma propriedade rural em Potirendaba. Os equipamentos estavam em uma área de mata no bairro rural, em José Bonifácio.

Segundo a corporação, os equipamentos estavam escondidos em meio à vegetação, em local de difícil acesso, o que dificultava a localização. Foram recuperados um trator Valtra, um trator Massey Ferguson 275 e uma ensiladeira.

A ação foi realizada por equipe do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, após o registro do furto. Com base em informações repassadas e denúncia anônima, os policiais intensificaram as buscas até encontrar os bens.

Os equipamentos foram apreendidos e o caso será investigado pela Polícia Civil para identificação dos responsáveis.