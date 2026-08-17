Policia Ambiental inicia 'Operação Madeira Legal' na região de Rio Preto

A Polícia Militar Ambiental iniciou nesta segunda-feira, 17, a Operação Madeira Legal em diferentes áreas do Noroeste paulista.

A ação busca intensificar a fiscalização de transporte de madeira nativa e combater possíveis irregularidades na origem, documentação e comercialização de produtos florestais.

Equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental atuam em pontos estratégicos, rodovias e corredores de circulação de cargas, com abordagens a veículos transportadores de madeira.

Os policiais vistoriam a procedência do material, documentação ambiental, a espécie declarada e características da carga. Também é analisada a compatibilidade entre a madeira transportada e os registros oficiais.

Um dos principais instrumentos utilizados é o Documento de Origem Florestal (DOF), que permite acompanhar a origem e o transporte de produtos e subprodutos, contribuindo para a rastreabilidade da madeira.

Segundo a Polícia Militar, o Noroeste paulista é um importante corredor de entrada e circulação de produtos provenientes da Amazônia Legal, tanto para abastecer o mercado regional quanto para deslocamento do material para outras regiões do País.

A operação reúne as subunidades do 4º Batalhão em uma atuação coordenada, com policiamento ostensivo, fiscalização ambiental e uso de ferramentas de inteligência. Em caso de irregularidades, serão adotadas as medidas administrativas e policiais previstas na legislação ambiental.