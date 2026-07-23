Polícia Ambiental apreende 41 aves silvestres em cativeiro em Votuporanga

Equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental flagraram a manutenção irregular de 41 aves silvestres nativas em cativeiro em Votuporanga, nesta quarta-feira, 22

A ocorrência teve início quando a equipe, em deslocamento para a área rural, sentido rio São José dos Dourados, ouviu o intenso canto de aves silvestres proveniente de uma residência no bairro Colinas, fato que motivou a fiscalização no imóvel.

Após contato com o morador, que autorizou a entrada da equipe, foram localizados 13 coleirinhos-papa-capim (Sporophila caerulescens) e 28 canários-da-terra (Sicalis flaveola), todos mantidos em gaiolas de madeira e arame, sem qualquer identificação ou autorização do órgão ambiental competente. Também foram apreendidos quatro alçapões de madeira, utilizados para a captura de aves silvestres.

Questionado, o responsável informou não possuir licença para manter os animais em cativeiro. Diante da irregularidade, foi lavrado o Auto de Infração Ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 20.500,00, por manter espécimes da fauna silvestre nativa em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente.

Após contato com a Central de Flagrantes de Votuporanga, o caso foi apresentado à Polícia Civil, sendo lavrado boletim de ocorrência.

As aves foram submetidas a perícia pela Polícia Científica e avaliadas por médico-veterinário, que constatou comportamento bravio e aptidão para retorno à natureza. Concluídos os procedimentos técnicos, todos os animais foram devolvidos ao habitat natural, em área de mata ciliar do Córrego Marinheirinho.