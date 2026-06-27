PM prende tatuador suspeito de tráfico e apreende arma e drogas
Prisão ocorreu, na madrugada deste sábado, 27, após denúncia sobre movimentação suspeita em uma casa no Bosque da Felicidade, em Rio Preto
Um tatuador de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na madrugada deste sábado, 27, em Rio Preto. A prisão foi realizada por policiais militares do patrulhamento tático após uma denúncia sobre movimentação suspeita em uma residência no bairro Bosque da Felicidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe intensificou o patrulhamento na região após receber informações de que o morador de uma residência estaria envolvido com o tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e foi abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foram apreendidas cinco porções de maconha, sete porções de cocaína, ambas já fracionadas para venda, além de R$ 50 em dinheiro.
No quarto do suspeito, os policiais localizaram um revólver calibre 38 da marca Taurus, carregado com quatro munições intactas e quatro deflagradas. Conforme consulta realizada pela equipe, a arma pode ser produto de um furto registrado no município de Auriflama.
Também foram encontrados grande quantidade de cocaína e maconha, porções já embaladas para comercialização, comprimidos de ecstasy, cogumelos, balanças de precisão, microtubos utilizados para acondicionar drogas, faca com resquícios de entorpecentes, embalagens tipo "zip lock", plástico filme e aproximadamente R$ 600 em dinheiro.
Nos fundos da residência, os policiais apreenderam mais entorpecentes, instrumentos utilizados no fracionamento das drogas e uma máquina de cartão. Já dentro de um Onix, estacionado em frente ao imóvel e vinculado ao investigado, foram encontradas outras porções de maconha prontas para comercialização.
O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Ele foi presoo em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando a gravidade dos fatos, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
Além disso, foi solicitada autorização judicial para a quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, com o objetivo de analisar possíveis comunicações relacionadas ao tráfico de drogas. O veículo utilizado pelo investigado também permaneceu apreendido por supostamente ter sido empregado na atividade criminosa.