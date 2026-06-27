PM prende tatuador suspeito de tráfico e apreende arma e drogas

Um tatuador de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo na madrugada deste sábado, 27, em Rio Preto. A prisão foi realizada por policiais militares do patrulhamento tático após uma denúncia sobre movimentação suspeita em uma residência no bairro Bosque da Felicidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe intensificou o patrulhamento na região após receber informações de que o morador de uma residência estaria envolvido com o tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e foi abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foram apreendidas cinco porções de maconha, sete porções de cocaína, ambas já fracionadas para venda, além de R$ 50 em dinheiro.

No quarto do suspeito, os policiais localizaram um revólver calibre 38 da marca Taurus, carregado com quatro munições intactas e quatro deflagradas. Conforme consulta realizada pela equipe, a arma pode ser produto de um furto registrado no município de Auriflama.

Também foram encontrados grande quantidade de cocaína e maconha, porções já embaladas para comercialização, comprimidos de ecstasy, cogumelos, balanças de precisão, microtubos utilizados para acondicionar drogas, faca com resquícios de entorpecentes, embalagens tipo "zip lock", plástico filme e aproximadamente R$ 600 em dinheiro.

Nos fundos da residência, os policiais apreenderam mais entorpecentes, instrumentos utilizados no fracionamento das drogas e uma máquina de cartão. Já dentro de um Onix, estacionado em frente ao imóvel e vinculado ao investigado, foram encontradas outras porções de maconha prontas para comercialização.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Ele foi presoo em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando a gravidade dos fatos, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Além disso, foi solicitada autorização judicial para a quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, com o objetivo de analisar possíveis comunicações relacionadas ao tráfico de drogas. O veículo utilizado pelo investigado também permaneceu apreendido por supostamente ter sido empregado na atividade criminosa.