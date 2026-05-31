PM prende suspeito de tentar matar desafeto em 'rixa' de bairros em Rio Preto

Policiais militares prenderam na noite deste sábado, 30, no bairro Vila Toninho, em Rio Preto, um rapaz de 18 anos suspeito de tentar matar um desafeto durante uma emboscada na noite de sexta, 29, no bairro Vitória Régia.

Acompanhado de um comparsa, ele se aproximou do alvo e disparou vários tiros, mas não acertou ninguém.

Com base nos indícios de autoria, policiais militares iniciaram buscas pelo suspeito e, 24 horas após a tentativa de homicídio, localizaram o rapaz no bairro Vila Toninho.

De acordo com o registro policial, ele confessou o crime, justificando que na véspera do atentado estava fumando narguilé com amigos no bairro Vitória Régia e teria sido "expulso" e ameaçado de morte pelo desafeto, em razão da rivalidade com moradores do bairro Vila Toninho.

Para se vingar, ele alega que comprou um revólver calibre 38 por R$ 6mil e, junto a um comparsa, solicitou um veículo de transporte por aplicativo, desembarcando a poucas quadras do endereço do crime.

Ao notar o desafeto em uma calçada com um amigo, ele "abriu fogo", mas não conseguiu acertar ninguém. Os alvos dos disparos têm 19 anos.

Peritos recolheram seis cápsulas de munição no local da emboscada e fotografaram muros perfurados. Porém, não foram localizadas câmeras no endereço.

Embora tenha sido preso um dia depois, para o delegado Victor Cabbaz, o caso configura "flagrante impróprio", situação em que as polícias realizam buscas ininterruptas, até a localização do suspeito.

Por isso, o rapaz foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. De acordo com a PM, ele é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas.

A arma utilizada no crime, com a numeração intacta, foi encontrada na casa de um primo do suspeito e apreendida.