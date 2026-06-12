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DROGA

PM prende motorista e apreende 92 kg de maconha na Washington Luís

Equipe de Força Tática recebeu denúncia anônima indicando que um veículo estaria transportando drogas com destino ao município de Catanduva

por Redação
Publicado em 12/06/2026 às 16:55Atualizado em 12/06/2026 às 16:55
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Droga apreendida pela polícia (Divulgação)
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Droga apreendida pela polícia (Divulgação)
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A Força Tática do 30° Batalhão De Polícia Militar do Interior apreendeu 92,8 quilos de maconha na noite desta quinta-feira, 11, em Catanduva.

Segundo a PM, durante patrulhamento, a equipe de Força Tática recebeu denúncia anônima indicando que um veículo estaria transportando drogas com destino ao município de Catanduva.

A equipe intensificou o patrulhamento pela rodovia Washington Luís, onde o automóvel foi localizado. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, na vistoria veicular, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, totalizando aproximadamente 92,85 kg de maconha, além de R$ 1.849,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo, o veículo e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial de Catanduva, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante.