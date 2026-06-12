PM prende motorista e apreende 92 kg de maconha na Washington Luís

A Força Tática do 30° Batalhão De Polícia Militar do Interior apreendeu 92,8 quilos de maconha na noite desta quinta-feira, 11, em Catanduva.

Segundo a PM, durante patrulhamento, a equipe de Força Tática recebeu denúncia anônima indicando que um veículo estaria transportando drogas com destino ao município de Catanduva.

A equipe intensificou o patrulhamento pela rodovia Washington Luís, onde o automóvel foi localizado. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, na vistoria veicular, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, totalizando aproximadamente 92,85 kg de maconha, além de R$ 1.849,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo, o veículo e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial de Catanduva, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante.