PM prende dois por tráfico de drogas em Rio Preto

Dois adultos foram presos em flagrante e um adolescente de 16 anos foi detido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na noite de terça-feira, 4, em um apartamento no Jardim Nunes, em Rio Preto. A ação policial ocorreu após uma denúncia de que o imóvel era utilizado para armazenar drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais entraram no condomínio com autorização do síndico e, ao subirem as escadas, encontraram um auxiliar de serviços de 24 anos e um adolescente correndo para o andar superior. Eles foram abordados e, com o homem, foram encontrados R$ 380 em dinheiro e uma porção de maconha.

Em seguida, a equipe foi até o apartamento denunciado. A moradora, uma mulher de 27 anos, autorizou a entrada dos policiais.

Durante as buscas, os militares localizaram diversas porções de cocaína escondidas no forro e atrás da caixa acoplada do vaso sanitário, além de quatro tijolos de maconha, balanças de precisão, sacos tipo ziplock, lâminas, faca, papel filme e outros materiais utilizados na embalagem e preparo das drogas.

Ao todo, foram apreendidos 1,73 kg de cocaína e 3,84 kg de maconha.

O jovem de 16 anos assumiu a propriedade da maconha enquanto o adulto declarou que a cocaína lhe pertencia. A moradora exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Os adultos foram presos em flagrante, já o adolescente foi liberado após a polícia entender que não estavam presentes os requisitos para uma internação provisória. A Polícia Civil deve investigar o caso.