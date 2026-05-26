PM de Rio Preto apreende simulacro de arma com estudante perto da escola cívico-militar

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta terça-feira, 26, um simulacro de pistola automática que estava na cintura de um adolescente, de 12 anos, nas imediações da Escola Estadual Octacílio Alves de Almeida, no bairro São José do Rio Preto 1, em Rio Preto.

A equipe foi acionada por um policial militar aposentado que atua como inspetor na escola cívico-militar da cidade e o estudante foi flagrado antes de entrar na unidade.

Segundo o policial militar Douglas Almeida, o adolescente estava em uma esquina próxima à escola, onde mostrava o simulacro a um grupo de amigos. A situação foi percebida por um motociclista, que entrou na unidade escolar e comunicou o caso.

O inspetor foi chamado e, diante da situação, decidiu acionar a Polícia Militar.

Durante a abordagem, o adolescente confirmou que escondia o simulacro na cintura e informou que havia conseguido o objeto na casa de um amigo.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, acompanhado do padrasto. Em depoimento, afirmou que não tinha intenção de ferir ninguém. Após ser ouvido, foi liberado sob os cuidados do responsável.

A Polícia Civil deve investigar, nos próximos dias, quem forneceu o simulacro ao adolescente.