PM faz buscas em escola municipal de Rio Preto por suspeito de tráfico que estava em fuga

A Polícia Militar fez buscas em uma escola municipal do bairro Vila Toninho, em Rio Preto, na manhã de sexta-feira, 29, à procura de um suspeito de tráfico de drogas que estava em fuga.

Segundo informações da PM, uma equipe foi chamada até a Vila Toninho para checar uma denúncia sobre ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um suspeito, que fugiu antes de ser abordado, possivelmente armado. Foram realizadas buscas por toda a região, mas até o momento ele não foi localizado.

Testemunhas relataram, em ligação ao 190, que o homem teria efetuado dois disparos para o alto antes da chegada das equipes. A Polícia Militar informou que não há confirmação de que o suspeito tenha entrado em uma escola próxima, mesmo assim, os agentes realizaram vistoria em imóveis nas imediações, incluindo a unidade escolar, durante as buscas.

O caso segue em investigação.