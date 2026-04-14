PM encontra corpo de homem na zona rural de Mirassol

O corpo de um homem foi encontrado por moradores na zona rural de Mirassol na manhã de segunda-feira, 13. Ele estava dentro de um carro.

De acordo com a Policia Militar, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência na zona rural da cidade e, chegando ao local, encontraram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em atendimento da vítima, que já se encontrava sem sinais vitais.

Segundo depoimento de moradores da região, o veículo do homem havia sido visto no local desde a madrugada.

A perícia compareceu ao local para apurar as circunstâncias da morte do homem, que não teve a identidade revelada.

O caso foi encaminhado à Policia Civil e será investigado.