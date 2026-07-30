PM encontra 150 kg de maconha enterrados em sítio de Olímpia

A Polícia Militar apreendeu cerca de 150 quilos de maconha enterrados em um sítio de Olímpia, na manhã de quarta-feira, 29.

A droga foi localizada no sítio no distrito de Ribeiro dos Santos, após denúncia anônima informando que havia entorpecentes escondidos no meio de uma plantação de palmeiras. No local, os policiais perceberam que a terra estava remexida recentemente.

Durante escavação, foram encontrados três tambores contendo 165 tijolos de maconha. Próximo ao ponto, também foram apreendidos uma balança de precisão, embalagens do tipo zip lock, um rolo de papel filme e porções de cocaína já fracionadas para venda.

Além dos 150 quilos de maconha, os policiais localizaram ainda dois pedaços da droga e dois pacotes do tipo “flor”, além de 60 porções de cocaína.

Equipes da Polícia Militar, incluindo o comando da companhia, apoio operacional e o Canil da Guarda Civil Municipal, participaram da ocorrência.

Durante a ação, uma nova denúncia apontou que o entorpecente pertenceria a um homem já investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Todo o material foi apreendido e apresentado no plantão da Polícia Civil de Olímpia. Ninguém foi preso.