PM de Catiguá encontra 'bunker' em chiqueiro com duas toneladas de maconha

A Polícia Militar de Catiguá apreendeu nesta terça-feira, 2, aproximadamente duas toneladas de maconha escondida em um bunker, construído dentro de um chiqueiro de porcos, em uma propriedade rural da cidade. Quatro homens foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto.

Segundo informações da corporação, a ação teve início após denúncia anônima. "Com base no planejamento operacional, os policiais realizaram uma tentativa de abordagem a um veículo de cor branca nas proximidades do local. O condutor, ao notar a presença das equipes, evadiu-se em alta velocidade", informou.

Durante a incursão pela propriedade, as equipes localizaram um compartimento subterrâneo (bunker) utilizado para o armazenamento de grande quantidade de drogas.

Um segundo veículo com quatro ocupantes foi abordado, sendo encontrado entorpecentes em seu interior. Os suspeitos, segundo a PM, possuem antecedentes criminais por tráfico e admitiram vínculo com a propriedade rural.

Também foram apreendidos balança de precisão industrial, cadernos de anotações e outros materiais relacionados à atividade ilícita.