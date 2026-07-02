PM apreende maconha a vácuo em Mirassol

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 2, em Mirassol, por armazenar grande quantidade de maconha e skunk embaladas a vácuo.

A descoberta da droga resultou de uma abordagem em via pública, após uma equipe da Polícia Militar identificar um veículo com queixa de estelionato.

Ao notar a aproximação da equipe, o homem tentou fugir pulando muros e telhados de diversas casas vizinhas.

"Foi montado um cerco policial com o apoio de várias viaturas e do helicóptero Águia. O homem acabou localizado e detido após invadir e se esconder em uma residência próxima", informou a corporação.

Em vistoria na residência do suspeito, os policiais encontraram, escondidos dentro de uma churrasqueira, pacotes embalados a vácuo e um recipiente de cinco litros cheios de maconha do tipo skunk, além de uma porção grande de crack e porções grandes de cocaína.

A equipe também apreendeu R$ 800 em notas diversas.

A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Civil de Mirassol.