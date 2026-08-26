PM apreende faca com aluna em escola estadual de Rio Preto

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira, 26, na escola estadual Justino Jerry Faria, localizada no bairro Alto Rio Preto, para averiguação de atitude suspeita após um funcionário identificar que uma estudante de 14 anos estava portando uma faca.

Segundo o apurado pela reportagem, a jovem é aluna do 8º ano e foi matriculada na unidade de ensino no começo deste mês. A escola oferta ensino de tempo integral.

Na condição de anonimato, uma fonte ouvida pelo Diário revelou temor com a situação, porque a estudante queria saber quem a denunciou.

Por entender que não houve ameaça aos alunos e professores, tampouco violência física, a adolescente não foi conduzida para a delegacia.

Até o momento, não há registro de boletim de ocorrência na Central de Flagrantes, nem Delegacia de Defesa da Mulher sobre o fato - segundo checagem da reportagem nas duas unidades.

A Secretaria Estadual de Educação informou em nota que, ao tomar conhecimento de que a estudante portava o objeto, a gestão escolar acionou a Policia Militar e os responsáveis legais. "Não houve ameaças. O caso foi inserido no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva). A Unidade Regional de Ensino (URE) de São José do Rio Preto repudia toda e qualquer forma de agressão ou incitação à violência, dentro ou fora do ambiente escolar".