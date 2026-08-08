PM aborda adolescente após denúncia de que bebida era distribuída a alunos na saída de escola

Um vídeo enviado à direção da escola estadual Leonor da Silva Carmona, em Rio Preto, levou a Polícia Militar a apurar uma denúncia de que um adolescente, de 15 anos, ex-aluno da unidade, estaria distribuindo bebida alcoólica a estudantes nas proximidades da escola. O adolescente foi flagrado comprando vodca, na tarde de sexta-feira, 7, e levado à Central de Flagrantes.

Segundo o boletim de ocorrência, a vice-diretora da escola acionou a Polícia Militar após receber de uma mãe de aluno um vídeo no qual o adolescente apareceria supostamente entregando bebida alcoólica a estudantes.

A partir da denúncia, os policiais passaram a realizar patrulhamento nas imediações da escola, principalmente durante o horário de saída dos alunos. Na sexta, o adolescente foi flagrado saindo de um serv-festa, na avenida de Maio, com uma garrafa de um litro de vodca.

O responsável pelo adolescente foi chamado e compareceu à unidade policial. A vendedora do estabelecimento comercial onde a bebida teria sido adquirida também foi encaminhada ao plantão e prestou depoimento.

O caso foi registrado provisoriamente com base nos artigos 173 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O adolescente foi liberado ao pai, mediante assinatura de termo de compromisso e responsabilidade para apresentação à autoridade judiciária.

O registro policial não confirma, até o momento, que o adolescente tenha efetivamente distribuído bebida aos estudantes. A suspeita teve origem no vídeo apresentado à direção da escola e permanece sob apuração.