TORCIDAS REUNIDAS
Plaza de España terá transmissão da final da Copa do Mundo
Telão será instalado para recepcionar a comunidade espanhola, hermanos e brasileiros
por Joseane Teixeira
Publicado em 16/07/2026 às 15:14Atualizado em 16/07/2026 às 15:36
A Casa de Espanha, sediada em Rio Preto, anunciou que vai transmitir a final da Copa do Mundo entre "La Roja" e Argentina, marcada para este domingo, 19, às 16h (horário de Brasília).
Segundo Nelson Loes, diretor de relações institucionais da Casa de Espanha, serão instalados um telão e caixas de som na praça, além de disponibilizar cadeiras.
"A ideia é que seja um momento de confraternização da comunidade espanhola da região de Rio Preto. Mas todos são bem-vindos, inclusive os hermanos", brinca.
Loes afirma que já estão sendo providenciadas autorizações junto à Secretaria de Trânsito para interdições e Guarda Municipal para apoio.
A orientação é que cada torcedor leve o seu cooler. A concentração começa às 15h30.