Pit bull é resgatado com sinais de abandono e caso é investigado em Rio Preto

Um cachorro da raça pit bull foi resgatado com sinais de abandono e possível maus-tratos na manhã de terça-feira, 5, em uma área rural de Rio Preto. O caso foi registrado no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o resgate foi realizado por volta das 11h por representantes da Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, após denúncia anônima. O animal foi encontrado em uma propriedade, apresentando sinais de subnutrição e desidratação.

Segundo o registro, o cão já era alvo de disputa entre moradores de um imóvel na avenida Promissão, no bairro Eldorado. A proprietária da casa afirmou que os tutores teriam abandonado o animal após deixarem de pagar o aluguel. Já o tutor contestou a versão e disse que o cachorro e seus pertences foram retidos no imóvel até a quitação da dívida.

As partes envolvidas já haviam registrado ocorrências anteriores relacionadas ao caso. A idosa apontada como responsável pelo imóvel foi representada pela filha durante o atendimento.

O animal foi encaminhado a um abrigo e poderá ser devolvido aos tutores, conforme avaliação das autoridades.

Após análise preliminar, a Polícia Civil não efetuou prisão em flagrante, por falta de elementos que comprovem o abandono. Não havia testemunhas presenciais nem imagens que confirmassem a denúncia.

O boletim de ocorrência aponta que o cachorro apresentava ferimentos e hemorragia, sendo encaminhado ao Hospital Veterinário da Unirp, onde permaneceu sob cuidados, com previsão de internação de quatro dias. Há ainda a suspeita de que o animal possa ter sofrido lesões provocadas por ação humana.

O caso foi encaminhado para o distrito policial responsável pela área, que deve dar continuidade às investigações.