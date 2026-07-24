PF de Rio Preto prende suspeito de exploração sexual infantil na internet

A Polícia Federal prendeu um homem na manhã desta sexta-feira, 24, durante a 28ª fase da Operação Cassiel em Rio Preto. Ele é suspeito de exploração e abuso sexual infantojuvenil na internet. Como ele já tinha sido alvo de operação anterior, pelo mesmo tipo de crime, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão.

De acordo com as investigações da PF, o suspeito utilizava a deep web para atuar ativamente no comércio, compartilhamento e armazenamento de materiais contendo pornografia infantil. Durante o cumprimento dos mandados, expedidos pela Justiça Federal do município, os agentes apreenderam celulares, computadores e mídias físicas. Os equipamentos passarão agora por perícia técnica especializada, com o objetivo de identificar os arquivos armazenados na rede e aprofundar as investigações.

O investigado poderá responder pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que criminaliza o ato de adquirir, possuir ou armazenar registros fotográficos ou em vídeo que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo menores. A pena prevista varia de um a quatro anos de reclusão, além de multa.

Operação Cassiel

Instituída em 2022 como uma força-tarefa permanente da delegacia da PF em Rio Preto, a iniciativa é dedicada exclusivamente a rastrear e reprimir crimes virtuais de abuso contra crianças e adolescentes. O nome da operação faz alusão a Cassiel, o "Anjo das Lágrimas", figura mítica conhecida por proteger os fracos e oprimidos e livrar as pessoas do sofrimento.