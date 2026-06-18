PF de Jales prende quatro por tráfico internacional de drogas com uso de aeronaves

A Polícia Federal de Jales deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 18, a Operação Voo Cancelado, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas por meio de aeronaves.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária nas cidades de Jales, Rio Brilhante (MS), Nova Alvorada do Sul (MS) e Balneário de Arambaré (RS). Também foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um piloto no exterior, na Colômbia.

A ação é resultado de investigação iniciada após a apreensão de 663 quilos de cocaína, em 3 de julho de 2022, depois que uma aeronave fez pouso forçado na zona rural de Pontalinda. Na ocasião, dois ocupantes conseguiram fugir antes da chegada das equipes.

Com o avanço das investigações, a PF identificou os envolvidos na operação criminosa, incluindo o piloto, o tripulante, o responsável pelo resgate dos suspeitos após o pouso, integrantes da equipe que aguardava a carga em solo e o responsável pela negociação da aeronave.

Quatro investigados tiveram mandados de prisão expedidos e foram detidos nesta quinta-feira. O principal alvo, apontado como piloto da aeronave, teve o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol e foi localizado na Colômbia com apoio de autoridades locais.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e grande quantidade de armas de fogo, incluindo fuzis, pistolas e munições de calibre restrito, em endereços ligados aos investigados.

Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Jales, onde passarão por análise pericial. Os investigados poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.