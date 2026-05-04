PF intercepta uma tonelada de maconha que seria entregue em Rio Preto

Uma carreta carregada com uma tonelada de maconha foi interceptada pela Polícia Federal na tarde deste domingo, 3, em Monte Aprazível. A droga estava escondida em meio à carga de fécula de mandioca. A abordagem foi realizada na rodovia Feliciano Sales Cunha.

De acordo com a PF, o carregamento veio do estado do Mato Grosso do Sul e tinha Rio Preto como destino final.

O motorista foi levado para a delegacia e ficou preso por tráfico de drogas.