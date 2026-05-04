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INVESTIGAÇÃO

PF intercepta uma tonelada de maconha que seria entregue em Rio Preto

O caminhão carregado com fécula de mandioca foi abordado em Monte Aprazível

por Da Redação
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
Droga estava escondida em carga de fécula de mandioca (Polícia Federal)
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Droga estava escondida em carga de fécula de mandioca (Polícia Federal)
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Uma carreta carregada com uma tonelada de maconha foi interceptada pela Polícia Federal na tarde deste domingo, 3, em Monte Aprazível. A droga estava escondida em meio à carga de fécula de mandioca. A abordagem foi realizada na rodovia Feliciano Sales Cunha.

De acordo com a PF, o carregamento veio do estado do Mato Grosso do Sul e tinha Rio Preto como destino final.

O motorista foi levado para a delegacia e ficou preso por tráfico de drogas.