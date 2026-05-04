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INVESTIGAÇÃO

PF faz operação contra pornografia infantil em Rio Preto

Um celular foi apreendido para que passe por pericia criminal sobre seu conteúdo

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 4 horasAtualizado há 1 hora
Celular apreendido pela PF de Rio Preto (Policia Federal)
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Celular apreendido pela PF de Rio Preto (Policia Federal)
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 4, a 25ª fase da Operação Cassiel em Rio Preto, que resultou na apreensão de celular de um suspeito. A ação tem como objetivo combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet.

Por enquanto, o suspeito responde ao crime em liberdade até a conclusão das investigações.

De acordo com a legislação brasileira, o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa, para quem adquirir, armazenar ou compartilhar material com conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade.

A Operação Cassiel foi iniciada em 2022 e, desde então, já resultou no cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão e na prisão em flagrante de 11 pessoas na região de São José do Rio Preto. A iniciativa é permanente e conduzida pela Polícia Federal local, com foco exclusivo no enfrentamento de crimes dessa natureza no ambiente digital.

O nome da operação faz referência a Cassiel, figura simbólica conhecida como o “Anjo das Lágrimas”, associado à proteção dos mais vulneráveis e ao alívio do sofrimento.