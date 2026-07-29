PF faz operação contra lavagem bilionária de dinheiro em Rio Preto

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 29, a “Operação Conexão Rio Preto”, que combate a lavagem bilionária de dinheiro proveniente principalmente da exploração de jogos de azar, com conexão em três Estados.

Cerca de oitenta policiais federais estão cumprindo 11 mandados de busca e apreensão em Rio Preto, Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS), além de 9 mandados de prisão preventiva.

A Operação contou com apoio do Gaeco do Ministério Público de Rio Preto. Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual de Rio Preto.

Durante as investigações, a PF descobriu um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, e a existência de organização criminosa estruturada e estável dedicada à prática dos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, mediante a utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e operadores financeiros voltados à ocultação e dissimulação de recursos oriundos, principalmente, da exploração de jogos de azar no Estado do Rio de Janeiro.

Um dos “braços” da organização criminosa atuava em Rio Preto, no ramo da construção civil. Os nomes não foram divulgados pela PF

Após a representação da PF, a Justiça Estadual determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 2,09 bi. Entre os bens bloqueados estão imóveis, veículos, além de ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.

Os investigados poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.