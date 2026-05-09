Grupo protesta no Calçadão contra o Coronel Fábio Candido

Um grupo de manifestantes fez panfletagem contra o prefeito Coronel Fábio Cândido (PL) na manhã deste sábado, 9, no Calçadão de Rio Preto. O ato político ocorreu na praça Rui Barbosa, em frente ao Praça Shopping.

O panfleto distribuído contém críticas à atual administração municipal, acusações contra o prefeito e questionamentos sobre a condução de diferentes áreas do governo. A peça traz ainda uma ilustração do político fardado e um carimbo com a expressão “Prefeitura Militarizada”.

O panfleto termina com frases de protesto e a mensagem: “A cidade não é do Coronel. É do povo!”. Até o momento, não há informação sobre a origem do material.

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Rio Preto, Carlos Alexandre Gomes, participou da panfletagem, que segundo ele tem como objetivo conscientizar a população sobre o que classificou como falhas na condução do governo e pressionar a Câmara de Vereadores a investigar a administração municipal.

“Nós estamos fazendo uma panfletagem de conscientização da população de uma série de desmandos provocados por uma administração que não sabe o que está fazendo. Quando a administração não sabe governar, o povo precisa ensinar”, afirmou.