Perua escolar da Prefeitura pega fogo em Rio Preto

Uma perua escolar da Prefeitura de Rio Preto foi destruída por um incêndio na tarde desta terça-feira, 28, na avenida Luiz da Cruz Martins, no Jardim Primavera, às margens da rodovia Transbrasiliana BR-153. A ocorrência atraiu curiosos e provocou momentos de susto e expectativa sobre ocupantes do veículo.

No momento do incêndio, porém, não havia alunos. Apenas o motorista estava no veículo e não houve registro de feridos. Segundo apurado, ele havia acabado de sair de um posto de combustíveis após abastecer a perua, quando percebeu o início das chamas e conseguiu deixar o veículo a tempo.

O fogo se espalhou rapidamente e consumiu toda a perua, como mostraram vídeos feitos por pessoas nas proximidades. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas. A área foi isolada durante o atendimento, o que causou interdição parcial do trânsito no local.

A perícia técnica foi chamada e deve apontar as causas do incêndio. A suspeita inicial é de falha mecânica ou elétrica, mas nenhuma hipótese foi confirmada até o momento.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o veículo, uma Kombi ano 2007, pegou fogo no pátio de um posto de combustíveis localizado na rua São Paulo, também perto da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, segundo a Prefeitura, evitando a ocorrência de vítimas, restando os danos materiais.

A pasta acrescentou que o caso será apurado e que o veículo fazia parte da frota utilizada no transporte escolar do município.