Pedreiro é preso por embriaguez ao volante após invadir empresa em Rio Preto
Motorista de 32 anos bateu contra portão no bairro Santa Cruz, em Rio Preto; ele recusou o bafômetro e estava com CNH suspensa
Um pedreiro de 32 anos foi preso por embriaguez ao volante na madrugada deste sábado, 2, após provocar um acidente de trânsito, no bairro Santa Cruz em Rio Preto. O caso aconteceu na rua Siqueira Campos, onde o veículo conduzido por ele invadiu a entrada de uma empresa e derrubou o portão do estabelecimento.
De acordo com o boletim de ocorrência, o carro, uma Parati branca, trafegava em alta velocidade e sem sinais de frenagem quando colidiu violentamente contra a estrutura. Funcionários que estavam na guarita presenciaram o impacto e acionaram a polícia. O local possui câmeras de monitoramento que registraram a dinâmica do acidente.
O motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, agitação e comportamento exaltado. Questionado, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.
Durante a abordagem policial, também foi constatado que ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e que o veículo estava com o licenciamento irregular.
O carro foi recolhido, e a perícia técnica foi acionada para analisar o local. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 6 mil, que não havia sido paga até o encerramento da ocorrência.