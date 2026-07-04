Pedreiro é preso em flagrante após atacar ex-companheira em Rio Preto

Um pedreiro de 61 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado, 4, após atacar a ex-companheira e outras duas pessoas com um canivete, em um trailer comercial, estacionado na avenida Esmeraldo Carolino, no Residencial Jardim da Solidariedade, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito estava embriagado quando iniciou uma discussão com a ex-companheira, que trabalhava no local. Após deixar o endereço, ele retornou armado e passou a desferir golpes de canivete contra a mulher.

Durante a agressão, duas pessoas que tentaram intervir também foram atingidas. Uma delas sofreu ferimento feito por canivete na região do abdômen e a outra foi ferida com o mesmo instrumento nas costas ao entrar em luta corporal com o agressor. A ex-companheira teve um corte superficial na mão, compatível com tentativa de defesa.

O homem foi contido por moradores vizinhos, mas, até a chegada da PM, ele teria sofrido agressões de pessoas revoltadas. Em seguida, foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU. Duas foram encaminhadas ao Hospital de Base e uma à UPA Jaguaré. Segundo informações médicas, os feridos mais graves estão conscientes e estáveis.

O caso foi registrado como lesão corporal, com agravante por violência contra a mulher. O delegado de plantão Vitor Ramazotti decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O suspeito permanece à disposição da Justiça.