Pedestre é atingido por ônibus no centro de Rio Preto

Um pedestre foi atropelado por um ônibus na tarde desta sexta-feira, 3, na região central de Rio Preto. O acidente ocorreu por volta das 12h55, durante uma manobra no cruzamento entre as ruas João Mesquita e Bernardino de Campos. A vítima foi atingida pela parte traseira de um ônibus da empresa Circular Santa Luzia enquanto o motorista realizava a conversão entre as vias.

O homem recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no local, realizados por equipes de resgate e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), sendo posteriormente encaminhado ao Hospital de Base. Segundo informações do médico da equipe socorrista, a vítima apresentava escoriações, mas não foram constatadas fraturas no momento do atendimento.

Devido ao quadro clínico e à necessidade de medicação, a vítima encontrava-se inconsciente no momento do registro da ocorrência, o que impossibilitou a coleta de seu depoimento no local.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Central de Flagrantes. A autoridade policial orientou a vítima sobre o prazo decadencial de seis meses para que seja oferecida representação criminal contra o autor, contado a partir do momento em que for possível o reconhecimento da autoria.