Patrulha Maria da Penha prende 63 agressores por descumprirem medida protetiva em Rio Preto

No primeiro semestre deste ano, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto realizou 63 prisões de agressores por descumprimento de medidas protetivas. O balanço das ações foi divulgado nesta terça-feira, 4, em decorrência do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização voltada à prevenção e ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Entre janeiro e junho deste ano, a Patrulha Maria da Penha atendeu 943 novas mulheres com medidas protetivas. O número representa um aumento de aproximadamente 13% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 833 novas medidas protetivas.

A equipe realizou 1.318 visitas de acompanhamento às vítimas. No ano passado, nesse mesmo período, foram realizadas 1.531 visitas às mulheres atendidas.

A Patrulha Maria da Penha é um serviço desenvolvido pela Guarda Civil Municipal em parceria com o Tribunal de Justiça desde 9 de março de 2020. O trabalho é pioneiro em Rio Preto e foi criado para oferecer acompanhamento contínuo às mulheres protegidas por decisão judicial, fortalecendo a rede de proteção e aproximando as vítimas dos órgãos responsáveis pelo cumprimento das medidas.

Após a concessão da medida protetiva pelo Tribunal de Justiça, os casos são encaminhados à Patrulha Maria da Penha, que passa a acompanhar cada vítima de forma periódica.

Durante as visitas, os guardas verificam as condições de segurança da mulher, identificam possíveis tentativas de aproximação do agressor, orientam sobre os direitos garantidos pela medida protetiva e, quando necessário, encaminham a vítima para a rede municipal de assistência psicossocial.

Quando ocorre o descumprimento da medida protetiva, seja constatado durante as visitas da Patrulha, por meio de denúncias feitas ao telefone de emergência 153 ou pelo aplicativo Botão Mulher Segura, a Guarda Civil Municipal atua de forma imediata, realizando a prisão do agressor e encaminhando-o à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Os números reforçam a importância da Patrulha Maria da Penha como uma das principais ferramentas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica no município, garantindo acompanhamento permanente e resposta rápida diante de qualquer violação das medidas judiciais.