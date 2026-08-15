Pai preso por espancar filhos vai para o CDP de Rio Preto

O homem de 26 anos preso em flagrante na sexta-feira, 14, após espancar os filhos de 1 e 4 anos, teve a prisão preventiva confirmada em audiência de custódia e foi transferido da carceragem do prédio da Deic para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto neste sábado, 15.

As informações foram confirmadas pelo delegado Antônio Nascimento, responsável por acompanhar o caso. Segundo ele, depois da prisão em flagrante, o suspeito permaneceu sob custódia policial na cadeia de Nova Granada e foi enviado para as celas da Deic até a transferência para o sistema prisional.

Após ser encaminhado ao CDP, o homem passou a permanecer em uma área de segurança da unidade prisional. De acordo com o delegado, a medida é adotada diante das circunstâncias e da gravidade do caso.

“Ele fica na área de seguro, diante da gravidade do crime cometido contra os próprios filhos”, afirmou Nascimento.

Quando for solto da cadeia, o agressor ainda terá de respeitar o distanciamento de 100 metros de distância da esposa e dos filhos, imposta pelas medidas protetivas em favor das vítimas.

Com a conversão do flagrante em prisão preventiva, o suspeito permanece à disposição da Justiça no CDP enquanto prosseguem as investigações e o andamento do processo.