Condenado por estupro é preso pela Polícia Civil em Rio Preto

Um homem de 52 anos, condenado por estupro da filha, foi preso na tarde de terça-feira, 23, pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil de Rio Preto. Ele já cumpriu seis dos 15 anos de condenação, mas estava em liberdade condicional. Após cometer um furto, vai ser penalizado com retorno ao regime fechado.

Segundo apurado pela Polícia Civil à época, o homem abusava da menina, em 2012. O caso foi investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, ele foi a julgamento e preso em 2018, condenado a 15 anos de reclusão.

Ocorre que, após seis anos preso em regime fechado, o réu foi para o semiaberto. E dois anos depois, na condição de semiliberdade, cometeu furto: portanto, além da condenação por furto, ele perdeu o direito ao regime aberto. O juizado então emitiu mandado de prisão, que nesta data o GOE cumpriu, conduzindo o homem até a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic). Nesta quarta-feira, ele deve passar por audiência de custódia.