Padeiro é assaltado por dupla armada com faca na Vila Esplanada, em Rio Preto

Um padeiro de 64 anos foi assaltado na noite de domingo, 2, na Vila Esplanada, em Rio Preto. A vítima teve o celular levado por dois criminosos armados com faca na rua Dom Pedro 1º.

Segundo o boletim de ocorrência, o padeiro caminhava pelo local por volta das 19h quando foi abordado pela dupla, que anunciou o assalto sob ameaça. Os suspeitos fugiram após pegar o aparelho.

A vítima relatou à polícia que, por causa da baixa iluminação da via, não conseguiu identificar características físicas dos autores. Ainda conforme o registro, os dois aparentavam estar em situação de rua.

A vítima não sofreu ferimentos.

O caso foi registrado nesta terça-feira, 4, na Central de Flagrantes e será investigado pela Polícia Civil.