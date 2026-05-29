Paciente morre após engasgar com 'água benta' no Hospital de Base de Rio Preto

Um aposentado de 64 anos morreu na noite de quinta-feira, 28, no Hospital de Base de Rio Preto, após apresentar complicações durante o período de internação. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil com base no boletim de ocorrência registrado a pedido do hospital.

A vítima havia sido internada no dia 25 de maio após sofrer uma queda da própria altura, com traumatismo cranioencefálico grave e crises convulsivas. O idoso permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e chegou a apresentar melhora clínica, sendo extubado no dia 27.

Segundo o boletim de ocorrência, na noite do dia 28, por volta das 20h20, durante o horário de visitas, uma familiar ofereceu ao paciente um líquido descrito como “água benta”, sem conhecimento da equipe médica.

Logo após ingerir o líquido, o paciente apresentou tosse intensa, seguida de piora rápida do quadro, com cianose, broncoespasmo e suspeita de broncoaspiração.

A equipe médica iniciou manobras de emergência, com administração de medicamentos e nova intubação. Apesar das tentativas de reanimação por cerca de 30 minutos, o óbito foi constatado às 21h30.

O corpo foi encaminhado para exame necroscópico, que deve apontar a causa da morte. O caso será investigado pela delegacia responsável.