Operação mira fraudes contra a plataforma Mercado Livre na região de Rio Preto

O Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou nesta terça-feira, 26, a Operação Frete Grátis, com apoio da Polícia Militar, para desarticular um esquema de fraudes contra a plataforma Mercado Livre.

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Tanabi, Bálsamo, Mirassol e Rio Preto.

Segundo as investigações, pessoas físicas e jurídicas teriam causado prejuízo superior a R$ 2,5 milhões por meio de fraudes relacionadas ao sistema de fretes e devoluções de mercadorias.

As apurações identificaram dois núcleos de atuação criminosa, um na região de Tanabi e outro em Rio Preto, com indícios de ligação entre os grupos e uso do mesmo modo de operação.

Participaram da operação oito promotores de Justiça, dez servidores do Ministério Público, 13 equipes operacionais e 62 policiais militares do 9º BAEP.