Operação da polícia de Rio Preto desarticula quadrilha do golpe do falso advogado que movimentou cerca de R$ 10 milhões

A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou nesta terça-feira, 19, a Operação SP Advocacia Mais Segura para desarticular uma organização criminosa especializada no golpe do falso advogado. A ação, coordenada pela Delegacia Seccional de Rio Preto em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP), já resultou na prisão de oito envolvidos na Capital paulista.

Segundo as investigações, a quadrilha movimentou cerca de R$ 10 milhões em apenas seis meses, entre outubro do ano passado e abril deste ano, utilizando indevidamente nomes de advogados e falsas decisões judiciais para enganar vítimas no interior e litoral paulista.

O grupo entrava em contato por meio de uma central telefônica para convencer clientes com ações judiciais em andamento a realizar transferências bancárias sob a falsa promessa de liberação de valores processuais. Em alguns casos, o esquema utilizava tecnologia para reproduzir a voz real dos advogados.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos 12 pessoas já foram identificadas como vítimas do esquema. Um morador de Rio Preto perdeu R$ 35 mil após acreditar nas mensagens enviadas pelos golpistas. “O número de vítimas e o prejuízo total podem ser ainda maiores, pois há casos que não houve registro”, afirmou o delegado seccional de Rio Preto, Everson Aparecido Contelli.

As apurações apontam que a organização tinha atuação estruturada e alcance nacional, com indícios de vítimas em outros estados. Apenas uma das investigadas presas teria movimentado mais de R$ 3 milhões em contas bancárias sem qualquer comprovação de origem lícita dos recursos.

Ao todo, nesta terça, estão sendo cumpridos 26 mandados judiciais, sendo 10 de prisão temporária e 15 de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens e valores para ressarcir as vítimas. A operação mobiliza 70 policiais civis e 25 viaturas em cidades do interior, capital e litoral do estado.

A ação é resultado de um trabalho de inteligência coordenado pelo Centro de Inteligência Policial da Polícia Civil de Rio Preto. Agora, os investigadores buscam reunir provas para vincular o grupo aos registros do golpe do falso advogado contabilizados na região de Rio Preto.

Os presos deverão responder por estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.