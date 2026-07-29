Operação da Polícia Civil de Rio Preto prende 20 pessoas envolvidas em golpes virtuais

A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 29, a 6ª Fase da Operação Cyberconnect, para o combate a golpes cibernéticos. Vinte mandados de prisão e 107 de busca e apreensão são cumpridos. Os prejuízos causados pelos alvos da ação totalizam R$ 11,8 milhões.

Segundo a polícia, a operação mapeou todas as ocorrências da região, desenvolvendo missões pontuais em células, por tipologia de golpe e frequência. Na região de Rio Preto, o golpe que ocupa a primeira posição é o da falsa central bancária, com prejuízos de R$ 4 milhões às vítimas.

Outro golpe bastante comum é o do falso advogado, que movimentou R$ 3,1 milhões.

"De forma estratégica, 13 prisões têm relação com lideranças de grupos criminosos voltados à falsa central bancária (11 prisões preventivas e 2 prisões em flagrante delito e outras 27 buscas e apreensões), medidas que foram cumpridas em razão da quantidade e da especificidade", afirmou a Polícia Civil. Outros 20 mandados têm como alvo o golpe do falso advogado.

Ao todo, o final desta manhã, foram efetuadas 20 prisões (18 preventivas e 2 flagrantes) e 107 buscas e apreensões, mas este número pode ser maior porque os policiais civis continuam em diligências fora da região de Rio Preto para cumprir outras cinco prisões preventivas que foram deferidas. Os locais não são divulgados para não interferir na operação.

Foram apreendidos 129 aparelhos celulares; 255 aparelhos e documentos diversos e R$ 108.220,00 em dinheiro em espécie, além de bloqueadas quantias em contas bancárias (ainda não contabilizadas).

A Cyberconnect

A Operação Cyberconnect, nas fases anteriores, já percorreu 12 Estados da Federação para o cumprimento de 706 buscas; 152 prisões de criminosos digitais, além de recuperação de ativos e bloqueio de sistemas e sites utilizados pelas organizações criminosas.