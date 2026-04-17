TRÁFICO
Operação da Polícia Civil de Rio Preto prende quatro pessoas por tráfico de drogas
Investigações apontaram imóveis localizados no condomínio residencial Aroeiras 2 e no Parque Estoril como pontos de venda e armazenamento das drogas
por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 11 horasAtualizado há 11 horas
Quatro pessoas foram presas em flagrante durante operação contra tráfico de drogas da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.
A Operação “Laços de Pedra” cumpriu mandados de busca e apreensão em dois imóveis localizados no Parque Estoril e no condomínio Residencial Aroeiras 2, apontados nas investigações como pontos de armazenamento e venda de entorpecentes. Foram apreendidos sete aparelhos celulares, duas balanças de precisão, uma réplica de pistola, duas motos e um carro, além de 1,5 kg de crack e invólucros de maconha do tipo “gourmet”.
Quatro suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.