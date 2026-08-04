Operação da PF de Rio Preto mira importação ilegal de canetas emagrecedoras

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 4, a “Operação Peso Oculto”, que investiga os crimes de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos e emagrecedores injetáveis.

Cerca de 30 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Montes Claros (MG) e Foz do Iguaçu (PR). Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto/SP.

As investigações tiveram início após o flagrante de dois indivíduos transportando 472 ampolas de substâncias emagrecedoras injetáveis, bem como diversos produtos eletrônicos e de cosméticos, na cidade de Rio Preto.

"Verificou-se então durante o curso da investigação que havia uma rede clandestina de comercialização de produtos contrabandeados, na cidade de Montes Claros/MG e Foz do Iguaçu/PR, onde os investigados mantinham contatos diretos com fornecedores e intermediários de tais produtos no Paraguai/PY", afirmou a PF em nota.

Os investigados poderão responder pelos Art. 273 (falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais) e Art. 334 (Importar ou exportar mercadoria proibida) do Código Penal.