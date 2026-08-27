Operação contra desmanches prende seis e fiscaliza 37 locais na região de Rio Preto

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar e do Detran-SP realizada nesta quinta-feira, 27, contra furto, roubo, receptação e desmanche ilegal de veículos resultou em seis prisões em flagrante e na fiscalização de 37 estabelecimentos na região de Rio Preto. Batizada de Plataforma Noroeste, a ação mobilizou 120 agentes públicos.

Coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-5) e pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI-5), a operação teve como alvos integrantes de grupos criminosos suspeitos de envolvimento com furto, roubo e receptação de veículos.

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. Treze deles foram na região de Rio Preto, sete na de Catanduva, um em Novo Horizonte e outro em Jales.

Outros 37 estabelecimentos foram fiscalizados nas regiões de Rio Preto, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, Novo Horizonte e Catanduva. Segundo o balanço da operação, milhares de peças foram apreendidas.

Na área de Rio Preto, foram registrados flagrantes em Onda Verde, Potirendaba e Rio Preto. Também houve apreensão de centenas de peças, aplicação de medidas administrativas e recuperação de veículos furtados ou roubados.

A operação também resultou no cumprimento de três mandados de prisão pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.

Segundo o balanço divulgado pelas forças de segurança, seis pessoas foram presas em flagrante no âmbito da Operação Plataforma Noroeste, número que inclui a prisão realizada na segunda-feira, 24, por policiais do 4º Distrito Policial de Rio Preto. Na ocasião, um homem de 41 anos foi preso após a Polícia Civil localizar um desmanche clandestino de motocicletas no Solo Sagrado.

Além das prisões, a fiscalização encontrou veículos e peças com indícios de irregularidades. Foram encaminhados à Polícia Civil um veículo com registro de roubo, outro com a numeração do motor suprimida, um veículo com restrição judicial, um motor com numeração suprimida, uma GM Blazer com suspeita de clonagem e uma placa de motocicleta adulterada.

Na fiscalização administrativa, 12 estabelecimentos foram autuados e lacrados por irregularidades. Outro estabelecimento foi autuado administrativamente, dois apresentavam atividade diferente daquela cadastrada e um estava fechado e sem atividade no local.

De acordo com a Polícia Civil, a Plataforma Noroeste busca atingir não apenas os autores de furtos e roubos de veículos, mas também a estrutura utilizada para receptação, comércio de peças e desmanche dos veículos subtraídos.

As fiscalizações desta quinta-feira ocorreram em estabelecimentos localizados, entre outros municípios, em Rio Preto, Catanduva, Itajobi, Uchoa, Novo Horizonte e Onda Verde.