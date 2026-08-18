Operação 'Cannabusiness' prende suspeito e investiga cultivo ilegal de maconha na região

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira, 18, durante a Operação "Cannabusiness" da Polícia Civil, em Rio Preto. A ação investiga um grupo no Noroeste paulista suspeito de utilizar autorizações judiciais para o cultivo da cannabis para produzir e comercializar derivados da planta. O nome do suspeito preso não foi divulgado.

Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de ordens judiciais de sequestros de bens e confiscos de imóveis.

Segundo a Polícia Civil, os investigados possuem salvo-condutos concedidos pela Justiça Federal que permite o cultivo da cannabis visando extrair óleo canabidiol para uso próprio em razão de graves comorbidades.

A suspeita é de que parte dos beneficiários tenha desviado a finalidade original e passado a produzir e enviar derivados da maconha para outras regiões do País.

Os policiais catalogaram remessas do produto e apreenderam uma encomenda de óleo de canabidiol destinado à cidade de São Paulo. As investigações apontaram também um possível esquema de lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil realiza também, nesta terça-feira, vistorias em 25 plantações autorizadas judicialmente na região. Ao todo, foram mapeadas 27 plantações na região de Rio Preto, podendo ultrapassar 3 mil pés de cannabis.

A operação apura os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. As investigações continuam em andamento.