Operação apreende linhas cortantes, pipas e autua sete veículos durante fiscalização em Rio Preto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto apreendeu diversas de pipas e carretéis com linhas irregulares no bairro Jatobá na tarde do último sábado, 18, em Rio Preto. Durante a fiscalização, a Polícia Militar também vistoriou veículos das pessoas que participavam da atividade e aplicou autuações em quatro motocicletas e três automóveis por irregularidades.

Em função das férias escolares, a GCM intensificou as operações de combate ao uso e à comercialização de linhas cortantes, como cerol e linha chilena, materiais proibidos por lei e que representam risco principalmente para motociclistas.

Dois dias antes, na quinta-feira, 16, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico notificaram um estabelecimento comercial no bairro Santo Antônio por armazenar carretéis de linhas cortantes, cuja comercialização é proibida pela legislação.

Segundo a prefeitura, as operações serão intensificadas ao longo de julho e agosto, período marcado pelas férias escolares e por ventos mais fortes, fatores que aumentam a prática de soltar pipas e, consequentemente, o risco de acidentes.

Orientação

A Guarda Civil Municipal reforça que os motociclistas estão entre as principais vítimas de acidentes provocados por linhas com cerol ou linha chilena. A recomendação é que os condutores utilizem antena corta-pipa, equipamento instalado na motocicleta que rompe a linha antes que ela atinja o piloto ou o passageiro, reduzindo significativamente o risco de ferimentos graves.

As forças de segurança informaram que as fiscalizações devem continuar nas próximas semanas em diferentes regiões da cidade, com foco na prevenção de acidentes e no cumprimento da legislação que proíbe a fabricação, comercialização e utilização de linhas cortantes.