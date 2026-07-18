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APREENSÃO

Operação apreende linha chilena em comércio de pipas em Rio Preto

No local, foram apreendidos cinco carretéis do material cortante, sendo dois próximos ao balcão de atendimento e três no estoque da loja

por Redação
Publicado em 18/07/2026 às 10:49Atualizado em 18/07/2026 às 10:49
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Linha chilena apreendida em Rio Preto (Divulgação/GCM)
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Linha chilena apreendida em Rio Preto (Divulgação/GCM)
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Uma operação de fiscalização apreendeu carretéis de linha chilena (cortante) em um comércio de pipas no bairro Jardim Santo Antônio, em Rio Preto, na tarde de sexta-feira, 16.

A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal, com apoio do Procon e de fiscais de postura da Secretaria Municipal da Fazenda, durante vistoria em um estabelecimento.

No local, foram apreendidos cinco carretéis do material cortante, sendo dois próximos ao balcão de atendimento e três no estoque da loja.

Segundo o registro, o responsável pelo comércio afirmou que os itens não estavam à venda e seriam para uso pessoal. Ainda assim, o material foi recolhido.

O caso foi registrado como crime contra a saúde pública, com base no artigo 278 do Código Penal.