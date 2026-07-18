Operação apreende linha chilena em comércio de pipas em Rio Preto

Uma operação de fiscalização apreendeu carretéis de linha chilena (cortante) em um comércio de pipas no bairro Jardim Santo Antônio, em Rio Preto, na tarde de sexta-feira, 16.

A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal, com apoio do Procon e de fiscais de postura da Secretaria Municipal da Fazenda, durante vistoria em um estabelecimento.

No local, foram apreendidos cinco carretéis do material cortante, sendo dois próximos ao balcão de atendimento e três no estoque da loja.

Segundo o registro, o responsável pelo comércio afirmou que os itens não estavam à venda e seriam para uso pessoal. Ainda assim, o material foi recolhido.

O caso foi registrado como crime contra a saúde pública, com base no artigo 278 do Código Penal.