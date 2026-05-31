Opala Clube realiza exposição de carros antigos neste domingo, em Rio Preto

Apaixonados por carros antigos e esportivos têm encontro marcado neste domingo, 31, no Posto Iguatemi, da rede Monte Carlo.

O evento, promovido pelo Opala Clube, começa às 8h e encerra às 13h.

"O evento é gratuito e aberto ao público. É uma excelente oportunidade para reunir entusiastas, admiradores e colecionadores de veículos clássicos e esportivos na região", informa a organização.

No local haverá ainda espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo.