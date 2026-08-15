Ônibus com 33 passageiros pega fogo na rodovia Euclides da Cunha

Um ônibus que transportava 33 passageiros pegou fogo na noite de sexta-feira, 14, na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Tanabi. Ninguém ficou ferido.

O incêndio ocorreu por volta das 23h30, no quilômetro 481. O veículo fazia o trajeto entre Araraquara e Paranaíba, no Mato Grosso do Sul.

Segundo informações colhidas pelo Corpo de Bombeiros no local, o motorista percebeu um ruído vindo da região de uma das rodas traseiras e parou o ônibus no acostamento. Ele providenciou o desembarque dos passageiros e, logo depois, o veículo foi tomado pelas chamas.

Três viaturas e sete bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. O tempo de resposta foi de aproximadamente cinco minutos. As equipes combateram o incêndio, evitaram que as chamas se propagassem e garantiram a segurança no trecho.

Todos os 33 passageiros conseguiram deixar o ônibus em segurança. Em razão do incêndio e do trabalho das equipes de emergência, a rodovia permaneceu interditada por cerca de duas horas.

A ocorrência também contou com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Militar Rodoviária.