Onda de calor pode elevar a temperatura em até 7 graus em Rio Preto

Rio Preto e região devem enfrentar uma onda de calor entre quinta-feira, 13, e quarta-feira, 19. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as temperaturas no Noroeste paulista podem ficar até 7°C acima da média.

No últimos dias, a temperatura máxima de Rio Preto ficou entre 31 e 32 graus, ou seja, caso a previsão se confirme, a temperatura pode chegar a 38 ou 39 graus.

O período será marcado por baixa umidade do ar, provocada pela atuação de uma massa de ar quente e seco. A condição pode aumentar o risco de problemas respiratórios, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças alérgicas e pulmonares.

A recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e umidificar o ambiente sempre que possível. O tempo seco também favorece incêndios florestais.

A Defesa Civil orienta a população a não realizar queimadas e não descartar bitucas de cigarro às margens da rodovia ou perto de vegetação. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199.