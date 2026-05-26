Autoelétrica em Rio Preto é furtada e tem prejuízo de R$ 10 mil

Uma autoelétrica foi furtada durante a madrugada de segunda-feira, 25, no Jardim Alto Alegre e teve um prejuízo de quase R$ 10 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário do comércio chegou ao local para trabalhar na manhã de segunda quando notou que a porta lateral havia sido arrombada, com o local revirado e vários equipamentos em falta. Entre as peças furtadas estão um esmeril 3/4, duas furadeiras, cerca de oito baterias de carro de clientes, entre outras.

Os prejuízos estimados pelo proprietário são de aproximadamente R$ 10 mil. O local não possui câmeras de segurança, porém o sistema de segurança de um comércio vizinho registrou um disparo por volta das 3h da manhã, horário estimado do crime.