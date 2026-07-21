Oficina em Rio Preto capacita médicos para diagnóstico precoce da doença renal

Uma oficina promovida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) reuniu cerca de 180 médicos da rede pública em Rio Preto com o objetivo de reforçar o diagnóstico precoce da doença renal crônica (DRC), condição que atinge cerca de 10% da população brasileira.

A iniciativa foi voltada principalmente a profissionais da atenção básica, responsáveis pelo primeiro atendimento dos pacientes. Segundo os especialistas, identificar a doença nas fases iniciais é fundamental para evitar a progressão para quadros mais graves, que podem exigir hemodiálise ou transplante.

De acordo com o nefrologista Rodrigo Ramalho, médico do Hospital de Base e professor da Famerp, a capacitação busca orientar médicos a adotar medidas para impedir seu avanço. “A doença renal crônica é silenciosa no início. Por isso, o papel do médico da atenção primária é essencial para diagnosticar e orientar o paciente antes que haja perda significativa da função dos rins”, afirmou.

Os especialistas destacam que os principais grupos de risco são pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares. Nesses casos, o acompanhamento deve ser contínuo, mesmo sem sintomas aparentes.

Quando surgem sinais como inchaço, pressão alta de difícil controle e urina espumosa, a doença já pode estar em estágio avançado. “Esse é o grande problema. Nos estágios iniciais, quando ainda há possibilidade de intervenção, a doença não apresenta sintomas claros”, explicou um dos médicos participantes.

Para o rastreamento, exames simples são suficientes, como a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina. Também pode ser solicitada a relação albumina/creatinina urinária, que ajuda a avaliar a função renal.

A nefrologista Patrícia Abreu destacou que a doença pode ser evitada em muitos casos. “Um em cada dez brasileiros tem doença renal crônica. As principais causas são hipertensão, diabetes e obesidade. Com controle dessas condições e exames simples, é possível diagnosticar precocemente e retardar a evolução”, disse.

Outro alerta feito durante o evento foi sobre o uso indiscriminado de medicamentos, especialmente anti-inflamatórios, que podem prejudicar os rins. Além disso, especialistas orientam que o uso de creatina por praticantes de atividade física deve ser precedido de avaliação médica, principalmente para descartar problemas renais.

O presidente da SBN, José Moura Neto, afirmou que houve aumento no número de pacientes em diálise nos últimos anos, impulsionado pelo envelhecimento da população e pelo crescimento de doenças crônicas. “Quando diagnosticamos cedo, conseguimos retardar a progressão da doença e reduzir a necessidade de diálise”, disse.

Segundo ele, o tratamento também evoluiu e inclui diferentes modalidades além da hemodiálise, como a diálise peritoneal, com melhora na qualidade de vida dos pacientes.

A oficina integra um projeto nacional iniciado em 2025 e tem como foco capacitar profissionais da atenção primária, onde são atendidos cerca de 95% dos pacientes com doença renal crônica.

Representantes da área de saúde destacaram que a formação dos médicos pode impactar diretamente a população. A estimativa é de que o conhecimento adquirido alcance dezenas de cidades e beneficie cerca de 1 milhão de pessoas na região.

O Hospital de Base de Rio Preto é referência no atendimento a pacientes renais e conta com uma das maiores unidades de hemodiálise do interior paulista. A demanda pelo serviço tem crescido nos últimos anos, acompanhando o avanço da doença na população.