Obras na Washington Luís podem atrasar chegada de torcedores em Mirassol

O torcedor que pretende assistir a partida entre Mirassol e LDU pelas oitavas de final da Libertadores deve ficar de olho no fluxo da rodovia Washington Luís que, por volta das 16h30 desta quinta-feira, 13, registrava longo congestionamento no trecho entre o clube Monte Líbano e a avenida Alberto Andaló, no sentido Rio Preto / Mirassol.

Segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, trata-se das obras de ampliação da terceira faixa, que devem ser encerradas às 17h. A partida começa às 19h.

Não haverá interdições para manutenção de pavimento ou outras melhorias entre 18h e 22h, entre Rio Preto e Mirassol, segundo a empresa.

O cronograma de quinta-feira, 13, prevê:

1- Implantação de terceiras e quartas faixas entre os km 442 e 444, além de

2- Construção de dois viadutos sobre o acesso ao Aeroporto Estadual Professor Eribelto Manoel Reino, no km 442+650m da Rodovia Washington Luís (SP-310). As equipes executam os serviços de fundação das estruturas.

3- Continuidade das obras da via marginal entre os quilômetros 440+600m e 442, entre o Aeroporto e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Poderão ocorrer interdições pontuais no acostamento.

4- Continuidade dos serviços de supressão vegetal e escavação entre os kms 440 e 436, com reaproveitamento de material nas obras das terceiras faixas. O trecho também receberá futuras vias marginais.

5- Início dos trabalhos de fundação para construção de um novo viaduto no km 436, transversal à SP-310.

6- Início do alargamento da ponte sobre o Córrego dos Macacos, no km 434, com serviços de supressão vegetal e contenção de drenagem. O dispositivo liga as avenidas marginais Percy Gandini e Mário Andreazza.