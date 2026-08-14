Obras da terceira faixa da Washington Luís alteram o trânsito sob a ponte do córrego dos Macacos

A Ecovias Noroeste Paulista iniciou os trabalhos estruturais de alargamento da ponte localizada no quilômetro 434 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Preto (SP). O dispositivo, que conecta as avenidas marginais Percy Gandini e Mário Andreazza e passa sobre o córrego dos Macacos, integra o conjunto de obras para a implantação das terceiras faixas da rodovia.

Nesta primeira fase, os usuários que estiverem na avenida Mário Andreazza deverão utilizar a rotatória, localizada cerca de 150 metros do semáforo, para fazer o retorno e acessar a marginal Percy Gandini ou a rua Dr. Lotf João Bassitt - no sentido Cristo Rei e Vila Toninho. A medida é necessária devido à interdição da faixa de tráfego mais próxima ao Córrego, sob a ponte. No local, também estão restritos os acessos para pedestres e ciclistas.

"As restrições são necessárias para permitir a movimentação de materiais e andaimes, a operação de equipamentos pesados e a execução das concretagens. A interdição seguirá até o dia 18 de agosto", afirma nota da empresa.

Próximas fases

Entre os dias 19 de agosto e 2 de setembro, a faixa de tráfego mais próxima ao Córrego, sob a ponte, será interditada para os usuários que seguem pela marginal Percy Gandini ou pela rua Dr. Lotf João Bassitt e precisam acessar a avenida Mário Andreazza.

Nas terceira e quarta fases da obra, previstas para ocorrer entre os dias 3 e 18 de setembro, serão interditadas as duas faixas de tráfego mais externas, uma em cada lado da ponte.

"Com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e das equipes de trabalho, além de minimizar os impactos no trânsito, a concessionária implantou sinalização especial nas áreas de intervenção, com placas informativas para orientar motoristas, ciclistas e pedestres durante todo o período das obras," afirma a nota.