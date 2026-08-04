Obras da terceira faixa avançam para Cedral e provocam congestionamento

As obras de construção da terceira faixa da rodovia Washington Luís avançam por Cedral, onde também foi iniciada a adequação do viaduto e implantação de novo dispositivo de acesso a Potirendaba. Para as intervenções são necessárias interdições parciais que provocam congestionamentos, especialmente no começo da manhã e final da tarde.

Entre 7h e 9h desta terça-feira, 4, uma longa fila de veículos se formou entre os dois principais acessos de Cedral.

Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís, o fechamento de faixas de tráfego em Cedral ocorre de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

No trecho estão sendo realizadas ainda melhora do pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva do asfalto.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final de agosto. O acesso de Cedral permanece interditado durante as obras.

Para entrar em Cedral, os motoristas têm duas rotas alternativas. Uma delas é o segundo viaduto, localizado no km 421 ou entrar na alça de Potirendaba, seguir até o novo acesso e retornar por cima do viaduto.