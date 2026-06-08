Nova frente fria aumenta chance de chuva em Rio Preto nesta semana

Prepare o guarda-chuva, pois, após uma sequência de dias secos com temperaturas amenas, Rio Preto pode voltar a registrar chuva a partir desta quinta-feira, dia 11, segundo dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (Ipmet), de Bauru.

Segundo o meteorologista José Carlos Figueiredo, a mudança no tempo está associada à passagem de uma nova frente fria pela região. A expectativa é de que as precipitações ocorram entre quinta-feira e a manhã de sábado, 13. “Vai ser uma chuva de fraca a moderada intensidade. Não é chuva forte”, afirma Figueiredo.

De acordo com o meteorologista, alguns pontos da região podem registrar trovoadas, principalmente na sexta-feira, 12. No entanto, ainda não é possível determinar exatamente quais municípios terão os maiores volumes de precipitação.

A chuva chega em um período tradicionalmente marcado pela estiagem no noroeste paulista. Para Figueiredo, a ocorrência de chuva é positiva para a região. “É um fenômeno que é bom que venha agora, porque nós estamos na estação seca”, diz.

Durante a passagem da frente fria, as máximas devem ficar em 23ºC na quinta e na sexta-feira, segundo o Ipmet. Ainda não há previsão segura de uma nova queda acentuada das temperaturas na próxima semana, após a frente fria deixar a região. Segundo o especialista, os modelos meteorológicos indicam que o sistema deve manter o padrão atual de temperatura, mas ainda é cedo para prever os efeitos de uma eventual massa de ar polar nos próximos dias.

Figueiredo também descartou qualquer relação entre a mudança prevista para esta semana e a possível formação do fenômeno El Niño.